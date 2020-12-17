В Саранске 19 декабря пройдут ярмарки выходного дня

В Саранске 19 декабря будут проведены ярмарки выходного дня.

Ярмарки будут проведены на площадках, расположенных по следующим адресам: ул. Энгельса в районе МОУ «Лицей №26», пересечение улиц Пролетарской и Коммунистической (парковка у РДК), ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»), ул. Косарева в районе домов №№76, 78, 80, включая парковку напротив магазина «СПАР».

Ярмарки будут работать в период с 07:00 до 13:00.

Всем посетителям ярмарок необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru