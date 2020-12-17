В Мордовии началась подготовка к пожароопасному сезону 2021 года

На землях лесного фонда Мордовии ГАУ РМ «Уметская пожарно-химическая станция» осуществляет подготовку к пожароопасному сезону 2021 года.

Совместно с территориальными лесничествами сейчас разрабатываются планы тушения лесных пожаров.

В лесопожарных станциях в настоящее время ведется работа по ремонту и устранению имеющихся неисправностей лесопожарной техники, оборудования и инвентаря.

В диспетчерских службах территориальных лесничеств ведется обустройство информационных стендов по противопожарной пропаганде.

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Источник: e-mordovia.ru