В Мордовии более 4 тысяч семей получают выплаты на первого ребенка

В Мордовии в настоящее время 4345 семей получают ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Сумма указанной выплаты составляет 9442 рубля. Ещё 2 859 семей получают такую же ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей.

Также 7978 семей, которые имеют двух и более детей, воспользовались средствами материнского капитала.

Республиканский материнский капитал с начала года предоставлен 450 семьям, имеющим трех и более детей.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru