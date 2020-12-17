Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов посетил АУ «Технопарк-Мордовия».

Руководитель республики детально ознакомился со структурными отделениями «Технопарка-Мордовия», пообщался с резидентами.

Очень подробно Артём Здунов осмотрел производство светодиодных светильников, которым занимается российско-корейская компания «Непес Рус».

Также Артём Здунов ознакомился с работой лаборатории синтеза монокристаллов карбида кремния МГУ имени Н.П. Огарева, которая обладает полным технологическим циклом изготовления подложек карбида кремния.

Ещё руководитель региона ознакомился с разработкой нанотехнологий и наноматериалов

Целый ряд офисных помещений оказался под замком. Генеральный директор АУ «Технопарк-Мордовия» Виктор Якуба пояснил, что сотрудники работают удаленно или находятся на больничном. Недоумение руководителя республики вызвала неработающая пожарная сигнализация в одном из корпусов. Артём Здунов поручил разобраться с этим.

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Источник: e-mordovia.ru