В Ромодановском районе в 2021 году отремонтируют несколько дорог

В Ромодановском районе на следующий год запланировано завершение капитального ремонта автодороги, соединяющей Ромоданово, Красный Узел и Липки.

Новый асфальт в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет уложен на оставшемся неотремонтированным участке указанной дороги протяженностью 6,58 км.

Полностью обновится и последний участок автодороги до Вырыпаево протяженностью порядка 3 км. Финансирование работ будет вестись в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Также в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году в Ромоданово планируется осуществить строительство автомобильной дороги по ул. Восточная. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт автодорог по улицам Полежаева и Кирова.

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Источник: e-mordovia.ru