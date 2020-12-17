В Мордовии реализуется проект «Производительность труда и поддержка занятости»

В Мордовии осуществляется реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»

Целю указанных проектов является обеспечение достижения прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Мордовии на 6,3% к 2024 году.

По состоянию на конец ноября было заключено 40 соглашений с республиканскими предприятиями для участия в проекте, среди которых ООО «ЭМ-КАТ», ООО «ВКМ-СТАЛЬ», ООО «Сарансккабель-Оптика», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», ООО «Эпромет», ОАО «АСТЗ» и т.д.

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Источник: e-mordovia.ru