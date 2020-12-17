Мордовия получит деньги для стимулирования развития жилищного строительства

До конца текущего года с учетом финансовой поддержки, оказанной Мордовии из федерального бюджета, в республике планируется достижение плановых показателей по вводу жилья, составляющих 321 тыс. кв. метров.

Для дальнейшего стимулирования развития жилищного строительства в ближайшие три года республика получит из федерального бюджета свыше 2,7 млрд. рублей. Деньги будут потрачены на создание социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры.

По программе переселения граждан из ветхого и аварийного фонда в Мордовии до конца текущего года будет расселено 8,6 тыс. кв. метров, где проживают 700 человек.

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Источник: e-mordovia.ru