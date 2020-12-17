В Мордовии реализуется проект «Сохранение лесов»

На реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году Мордовии было выделено 57,1 млн рублей, в том числе на закупку лесопожарной техники и оборудования, специализированной лесохозяйственной техники и увеличение площади лесовосстановления.

Приобретенная техника была распределена по районам республики и будет задействована в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

Кроме того, сэкономив в результате проведения аукционов, удалось дополнительно закупить 7 комплектов средств индивидуальной защиты лесных пожарных и инвентарь для проведения работ по лесовосстановлению.

По состоянию на ноябрь лесовосстановление выполнено на площади 1750 га, что составляет 114 % годового плана.

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Источник: e-mordovia.ru