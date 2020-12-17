В Краснослободском районе построили несколько модульных фельдшерско-акушерских пунктов

В рамках реализации проекта «Здравоохранение» в Краснослободском районе было построено семь модульных фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Сивинь, Новый Усад, Шаверки, Новая Карьга, Мордовские Парки, Старая Рябка, Красная Подгора.

Строительство ФАПа в Сивини началось в августе. После слома старого кирпичного здания в короткие сроки был возведен новый мобильный объект. Фельдшерско-акушерский пункт имеет хорошее ограждение. Осенью возле него были посажены ели. В само здание ведет пандус, предназначенный для маломобильных граждан. Имеется несколько помещений, среди которых кабинеты фельдшера и акушера, для приема пациентов, процедурная, аптеки-хранилища лекарственных препаратов, а также для персонала, котельная и санузел.

В Старой Рябке новый пункт был построен возле здания сельской администрации, правления сельхозпредприятия, магазина и почты.

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Источник: e-mordovia.ru