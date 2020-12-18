Житель Саранска, уличенный в убийстве отца, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, уличенного в убийстве своего отца.

В ночь на 30 августа нынешнего года 21-летний житель Саранска несколько раз ударил табуретом своего 50-летнего отца. После этого молодой человек ушел из дома. Вернувшись обратно спустя несколько часов, парень обнаружил, что отец мертв. Молодой человек утром 31 августа сбросил тело скончавшегося гражданина со второго этажа на улицу. Труп мужчины был обнаружен прохожими.

После задержания молодой человек заявил, что на протяжении длительного периода времени между ним отцом имели место неприязненные взаимоотношения, которые и стали причиной убийства.

В ходе судебной психиатрической экспертизы было установлено, что парень в силу особенностей своей психики не может осознавать совершаемые действия и их потенциальные последствия.

Уголовное дело в отношении молодого человека с утвержденным постановлением было направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

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Источник: mordovia.sledcom.ru