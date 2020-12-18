В Мордовии адвокат обвиняется в покушении на мошенничество

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении адвоката, который обвиняется в покушении на мошенничество.

Днём 15 сентября текущего года в Саранске адвокат коллеги адвокатов Москвы был задержан после получения от гражданской супруги своего подзащитного, являющегося фигурантом уголовного дела о незаконной игорной деятельности, части денежных средств в размере 400 тыс. рублей из ранее оговоренного 1 млн рублей. Денежное вознаграждение якобы должно было быть передано следователям за решение вопроса, связанного с изменением подзащитному меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде, а также за дальнейшее способствование в назначении ему наказания без лишения свободы.

На самом деле адвокат не собирался передавать полученные деньги кому-либо и не предпринимал к этому каких-либо действий, а намеревался распорядиться вознаграждением по собственному усмотрению.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru