В Ковылкинском районе в ДТП пострадали два человека

В Ковылкинском районе в результате опрокидывания автомобиля пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 17 декабря на 7-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Слободиновку, Красную Пресню, Чекашевы Поляны, Ст. Пшенево и Унуевский Майдан. По предварительной информации, 30-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки ВАЗ-21099, по причине превышения скорости не смогла справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Гражданка, управлявшая машиной, и её 34-летний пассажир получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлялись в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф