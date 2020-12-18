В Рузаевском районе в результате ДТП пострадал 37-летний автомобилист

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 37-летний автомобилист.

Указанное происшествие произошло днём 17 декабря на 295-м километре трассы, пролегающей между Нижним Новгород и Саратовом. Было установлено, что 39-летний водитель автомобиля марки «Форд», совершая обгон, не обеспечил безопасный боковой интервал, вследствие чего транспортное средство врезалось в двигавшийся в попутном направлении автомобиль марки УАЗ.

Водителю УАЗа 37-летнего возраста понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф