В Саранске 66-летняя женщина выпала из салона автобуса

В Саранске женщина пострадала, выпав из салона автобуса.

Инцидент произошел утром 17 декабря на улице Полежаева. По предварительной информации, 58-летний мужчина, находившийся за рулем автобуса марки ПАЗ, отъезжая от остановки общественного транспорта «Улица Огарева», не убедился, что задняя пассажирская дверь закрыта, в результате чего произошло падение со ступенек 66-летней женщины, которая заходила в салон.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя автобуса был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф