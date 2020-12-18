В Лямбирском районе горела баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.

Вечером 17 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Бересеневка. Возле дома №79, расположенного по адресу – улица Первомайская, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru