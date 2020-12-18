На некоторых улицах Саранска 19 декабря ограничат движение транспортных средств

В Саранске 19 декабря на некоторых улицах будет ограничено движение транспортных средств.

До 14:00 19 декабря будет временно была исключена остановка и стоянка транспортных средств по следующим адресам: на парковке, расположенной между многоквартирными домами №№ 16А, 18 по ул. Энгельса и зданием МОУ «Лицей №26» (ул. Серадзская, 21); на парковке, расположенной между МКД №№12, 14 по ул. Энгельса и зданием МДОУ «Детский сад №71» (пр. 50 лет Октября, 44А); на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39); на парковке по ул. Веселовского между зданием МБУК «Дом культуры «Луч» (ул. Веселовского, 40А) и торговым комплексом «Ринг» (ул. Веселовского, 62А); на парковке по ул. Косарева, прилегающей к многоквартирным домам №№76А, 78, 80 по данной улице; на парковке по ул. Косарева, прилегающей к рынку «Заречный», на участке от ул. Гожувской до выезда на ул. Косарева; на парковке внутриквартального проезда между многоквартирными домами №№42 и 48А по ул. Веселовского и торговым комплексом «Ринг» (ул. Веселовского, 62А);

В период с 20:00 18 декабря до 14:00 минут 19 декабря будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по следующим адресам: на дублере ул. Косарева на участке от ул. Гожувской до выезда на ул. Косарева; по ул. Пролетарской (нечетная сторона) от ул. Коммунистической до ул. Б. Хмельницкого; по ул. Гожувской от ул. Косарева до въезда к многоквартирному дому №74 по ул. Косарева; на внутриквартальном проезде от многоквартирного дома №71 по ул. Попова до многоквартирного дома № 52 по проспекту 50 лет Октября; на внутриквартальном проезде на участке от ул. Веселовского до заезда в торговый комплекс «Ринг» (ул. Веселовского, 62А) в районе многоквартирных домов №№42 и 48А по ул. Веселовского.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

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Источник: adm-saransk.ru