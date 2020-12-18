В Ичалковском районе горел сарай

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание сарая.

В ночь на 18 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Кемля. Неподалеку от дома №31, расположенного по адресу – улица Советская, произошло возгорания сарая. Пламя серьезно повредило постройку.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания сарая.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru