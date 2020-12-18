В Саранске прошли пожарно-тактические учения на пивоваренном заводе

В Саранске прошли пожарно-тактические учения на территории Филиала АО «АБ ИнБев Эфес».

Саранский пивоваренный завод «АБ ИнБев Эфес» является одним из крупнейших производственных объектов Мордовии, поэтому сотрудники МЧС ежегодно здесь отрабатывают действия персонала предприятия и личного состава пожарно-спасательных подразделений.

Легенда учений гласила, что в результате производственной аварии произошло обрушение в компрессорной холодильного оборудования, представляющего из себя 2 металлических резервуара емкостью 3 тонны аммиака. Персонал сообщил о пожаре в службу спасения. Была проведена эвакуация людей из здания и приняты меры к ликвидации аварии.

По второму номеру вызова прибыли силы и средства гарнизона пожарной охраны. Звенья газодымозащиты эвакуировали оставшихся в здании людей, вывели их на свежий воздух и оказали первую доврачебную помощь.

Все цели учений были достигнуты.

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Источник: 13.mchs.gov.ru