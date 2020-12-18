Жительница Ковылкинского района фиктивно прописала в своем доме двух человек

В Ковылкинском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме двух человек.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что во второй половине марта нынешнего года 64-летняя жительница указанного района фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме, расположенном в населенном пункте Русская Лашма, двух граждан России 1972 и 1984 годов рождения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф