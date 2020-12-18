В Саранске мужчина жестоко избил бывшую сожительницу

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою бывшую гражданскую жену.

В конце ноября нынешнего года 36-летняя жительница Саранска пришла в квартиру бывшего 32-летнего гражданского супруга, чтобы забрать свои вещи. Мужчина и женщина по случаю встречи принялись распивать спиртные напитки. В ходе попойки между бывшими сожителями вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений мужчина жестоко избил женщину кулаками.

Пострадавшая обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска. Медики диагностировали у женщины закрытые переломы костей носа и четырех ребер, а также многочисленные ушибы.

Известно, что ранее бывший сожитель пострадавшей привлекался к уголовной ответственности за угон транспортного средства.

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Источник: 13.мвд.рф