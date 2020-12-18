Житель Рузаевки, ударивший соседку, выслушал судебный приговор

В Рузаевке выслушал судебный приговор местный житель, который нанес тяжелое телесное повреждение своей соседке.

Некоторое время назад 52-летняя жительница Рузаевки, поднимаясь к своей квартире, на лестничной площадке столкнулась с компанией распивающих спиртные напитки мужчин, среди которых был её 32-летний сосед. Последний выкрикнул в адрес женщины слова, которые она посчитала оскорбительными. В итоге произошла словесная перепалка между пострадавшей и её соседом. Когда женщина стала открывать дверь своей квартиры, осужденный ударил её по колену. От удара пострадавшая упала.

Спустя некоторое время женщина из-за сильной боли вызвала медиков. Пострадавшая была госпитализирована. У женщины были диагностированы внутрисуставный перелом латерального мыщелка левой большеберцовой кости и гемартроз левого коленного сустава.

Решением суда в отношении соседа пострадавшей была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф