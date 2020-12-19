В Саранске ограничат стоянку транспортных средств на участке улицы Ульянова

В Саранске будет временно ограничена стоянка транспортных средств на одном из участков улицы Ульянова.

В период с 19:00 19 декабря до 14:00 20 декабря будет исключена стоянка транспортных средств в районе здания №26а.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по уборке снега и наледи с улично-дорожной сети

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru