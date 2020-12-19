В Мордовии сотрудники МЧС провели прoфилактический рейд по местам продажи пиротехники

В Мордовии сотрудниками МЧС были проведены профилактические мероприятия во всех местах продажи пиротехнических изделий.

Сотрудники МЧС раздали памятки, проинструктировали продавцов и напомнили им о необходимости ознакомления покупателей с документами к товарам, а также проверили сертификаты соответствия на изделия.

В ходе проверочных мероприятия нарушений выявлено не было.

ГУ МЧС РФ по Мордовии призывает граждан покупать пиротехнические изделия только в сертифицированных местах.

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Источник: 13.mchs.gov.ru