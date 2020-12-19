В Мордовии заблокировали сайты по продаже поддельных трудовых книжек

Прокуратура Большеигнатовского района выявила сайты, на которых размещалась информация о продаже поддельных трудовых книжек с фиктивными отметками о трудовом стаже.

Прокуратура направила в суд пять административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. В настоящее время сайты с информацией о продаже поддельных трудовых книжек заблокированы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru