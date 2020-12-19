Жителя Саранска осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В конце сентября нынешнего года 20-летний житель Саранска, будучи ранее уличенным в управлении транспортным средством в пьяном виде, в очередной раз сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек двигался по улицам Пролетарской и Строительной. Машина нарушителя была остановлена сотрудниками ГИБДД.

Решением Пролетарского районного суда Саранска в отношении 20-летнего горожанина была избрана мера наказания в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

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Источник: epp.genproc.gov.ru