В Саранске произошел пожар в квартире

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 18 декабря. В одной из квартир жилого дома №114, расположенного по адресу – улица Волгоградская, вспыхнул огонь. Пламя повредило коридор на площади, составляющей 0,2 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru