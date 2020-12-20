Жителю Большеберезниковского района назначили 60 часов обязательных работ за долг по алиментам

В Большеберезниковском районе был привлечен к ответственности местный житель, имеющий задолженность по алиментам.

На протяжении длительного периода времени 53-летний житель указанного района отказывался добровольно содержать своего несовершеннолетнего ребенка. Судебный пристав-исполнитель составил на данного гражданина протокол об административном правонарушении.

В качестве наказания суд назначил мужчине 60 часов обязательных работ.

Должник был направлен в администрацию сельского поселения, где будет отбывать обязательные работы в виде уборки улиц под контролем судебных приставов.

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Источник: r13.fssprus.ru