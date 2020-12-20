В Ромодановском районе пожар уничтожил несколько хозяйственных построек

В Ромодановском районе произошел пожар, который уничтожил несколько хозяйственных построек.

Вечером 19 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Трофимовщина. Возле дома №44, расположенного по адресу – улица Советская, загорелись несколько хозяйственных построек. Пламя полностью уничтожило строения на общей площади, составляющей 120 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания хозяйственных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru