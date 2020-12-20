В Мордовии выявили два случая бешенства собак

На основании результатов лабораторных исследований ГБУ «Мордовская республиканская ветеринарная лаборатория» были получены подтверждения бешенства собак, доставленных с территорий личных подсобных хозяйств граждан, проживающих в Лямбире и Старом Аллагулово Ковылкинского района.

Были установлены ограничительные мероприятия (карантин), а также утверждены планы мероприятий по локализации и ликвидации бешенства собак на территории указанных населенных пунктов.

С начала текущего года в Мордовии было зарегистрировано 28 случаев бешенства животных.

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Источник: ursn-rm.ru