В Саранске горел мусор в подвале

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора в подвале.

Вечером 19 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гожувской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в подвале дома №20 горит мусор.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Огонь уничтожил мусор на площади, составляющей 0,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru