Жителя Дубенского района арестовали за неуплату штрафов

В Дубенском районе из-за долга был арестован местный житель.

При осуществлении принудительного привода житель указанного района пытался воспрепятствовать деятельности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, вследствие чего на него был составлен протокол.

Прибыв в здание суда, мужчина начал выражаться грубой нецензурной бранью. На неоднократные требования представителя закона прекратить действия, нарушающие установленные в суде правила, он никоим образом не реагировал. В результате на нарушителя составили ещё один протокол.

Гражданин был оштрафован на 1000 и 500 рублей. В установленный законом срок мужчина штрафы не оплатил, после чего ему было назначено наказание в виде двух суток административного ареста.

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Источник: r13.fssprus.ru