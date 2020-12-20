С жителя Мордовии, осужденного за убийство, взыщут три миллиона рублей

В межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств находится материал в отношении 50-летнего уроженца с. Старое Шайгово.

Указанный гражданин по решению суда обязан выплатить 3,1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Мужчина был признан виновным в убийстве, покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Гражданин на почве личных неприязненных отношений убил двоюродных братьев, а также напал с ножом на их товарища. Преступник понес наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. В рамках уголовного дела судом был удовлетворен гражданский иск родственников погибших о возмещении морального вреда в размере более 3 млн рублей.

Исполнительный документ о взыскании компенсации морального вреда был передан на исполнение в межрайонное отделение судебных приставов. К моменту возбуждения исполнительного производства должник уже отбывал наказание в местах лишения свободы.

Было установлено, что за должником числится имущество, на которое судебным приставом незамедлительно был наложен арест.

В настоящее время устанавливается стоимость арестованного имущества, после чего оно будет передано на реализацию. Вырученные от продажи денежные средства пойдут в счет погашения задолженности.

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Источник: r13.fssprus.ru