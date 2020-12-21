В Ковылкино в результате пожара погиб мужчина

В Ковылкино произошел пожар, который унес жизнь мужчины.

В ночь на 19 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Желябова. В одной из квартир жилого дома №15 вспыхнул огонь. Пожарных вызвали соседи, увидевшие дым.

Во время ликвидации возгорания в квартире был обнаружен труп её владельца 1988 года рождения.

Пламя повредило имущество и внутреннюю отделку квартиры на площади 7 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru