В Ковылкино в результате пожара погиб мужчина

В Ковылкино произошел пожар, который унес жизнь мужчины.
В ночь на 19 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Желябова. В одной из квартир жилого дома №15 вспыхнул огонь. Пожарных вызвали соседи, увидевшие дым.
Во время ликвидации возгорания в квартире был обнаружен труп её владельца 1988 года рождения.
Пламя повредило имущество и внутреннюю отделку квартиры на площади 7 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru