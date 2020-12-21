В Саранске в ДТП с участием легковушки и маршрутного такси пострадала женщина

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси, в результате которого пострадала женщина.

Происшествие произошло днём 18 декабря на улице Гагарина. По предварительной информации, 20-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Тойота», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении пассажирскому микроавтобусу марки «Мерседес» (маршрутное такси №117), в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 58-летняя пассажирка микроавтобуса. Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф