В Рузаевском районе водитель грузовика сбил женщину на пешеходном переходе

В Рузаевском районе женщина попала под колёса грузового автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло днём 18 декабря на 20-м километре дороги, пролегающей между Саранском и Рузаевкой. По предварительным данным, 58-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем марки ГАЗ, проявив невнимательность, совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф