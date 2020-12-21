В Саранске водитель иномарки сбил пешехода-нарушителя

В Саранске пешеход-нарушитель был сбит иномаркой.

Указанное происшествие произошло вечером 18 декабря на территории Октябрьского района города. Возле дома №66, расположенного по адресу – улица Кирова, 19-летний водитель автомобиля марки «Опель-Астра» совершил наезд на 20-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пешеход доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф