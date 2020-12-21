В Ардатовском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Происшествие произошло утром 19 декабря на 64-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов и границу с Чувашией. По предварительной информации, 35-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21140 в состоянии алкогольного опьянения, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Калина», в результате чего транспортные средства столкнулись.
Пострадали 50-летний водитель «Лады» и 42-летний пассажир ВАЗа, последний был госпитализирован в районную больницу.
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Источник: гибдд.рф