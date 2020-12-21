В Саранске в ДТП пострадала 12-летняя девочка

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадала 12-летняя девочка.

Утром 19 декабря напротив дома №39, расположенного по адресу – улица Республиканская, 20-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21150 на перекрестке не уступил дорогу автомобилю марки «Киа-Рио», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 12-летняя пассажирка иномарки. Девочка самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц города.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф