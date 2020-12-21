В Саранске ограничат стоянку транспортных средств на участке улицы М. Расковой

В Саранске будет временно ограничена стоянка транспортных средств на одном из участков улицы М. Расковой.

В период с 07:00 до 19:00 22 декабря стоянка транспортных средств будет запрещена по ул. М. Расковой на участке от ул. Ульянова до проспекта 50 лет Октября (четная сторона).

Кроме того, стоянка уже была ограничена до 19:00 21 декабря по ул. М. Расковой от ул. Ульянова до проспекта 50 лет Октября (нечетная сторона).

Причиной рассматриваемого ограничения является проведение работ по уборке снега и наледи с улично-дорожной сети.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru