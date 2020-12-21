Жителя Зубово-Полянского района осудили за избиение мужчины

В Зубово-Полянском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил мужчину.

В конце августа нынешнего года на ферме, принадлежащей осужденному, погибла корова. Мужчина обвинил в случившемся 44-летнего наемного работника. На этой почве произошла ссора, во время которой осужденный жестоко избил оппонента.

Пострадавший спустя несколько дней из-за ухудшения самочувствия обратился за медицинской помощью. У гражданина были диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Решением суда в отношении владельца фермы была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф