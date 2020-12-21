В Саранске сиделку осудили за кражу денег у пенсионеров

В Саранске был вынесен судебный приговор в отношении сиделки, обвиняемой в краже денежных средств у пенсионеров.

Жительница Саранска 44-летнего возраста на протяжении длительного периода времени работала сиделкой. Женщина была наделена правом получать пенсию за пожилых людей. Из полученных денежных средств горожанка забирала свою заработную плату и сумму на необходимые расходы.

В начале сентября нынешнего года преступница в очередной раз получила пенсию за потерпевших, после чего похитила её. Сумма ущерба составила 33 тыс. рублей. О произошедшем узнал родственник пожилых людей, который обратился в полицию.

Решением суда в отношении злоумышленницы была избрана мера наказания в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработной платы 10% заработка в доход государства. Также суд взыскал с преступницы в пользу потерпевшей стороны 33 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф