Два жителя Чамзинского района подозреваются в краже запчастей

В Чамзинском районе сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в краже запчастей.

В конце ноября нынешнего года два работника одного из предприятий указанного района 27-летнего возраста повредили навесной замок ангара, расположенного в населенном пункте Красный Посёлок, проникли в помещение и похитили запчасти от различной техники, принадлежащей местному жителю.

Также подозреваемые взломали замок склада предприятия, расположенного в селе Челпаново Атяшевского района, и похитили запчасти от сельскохозяйственной техники.

Ранее данные граждане уже привлекались к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф