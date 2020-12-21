В Рузаевском районе сгорел жилой дом

В Рузаевском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Поздним вечером 20 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Мордовская Пишля. На улице Байкузова загорелся жилой дом №34. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 80 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru