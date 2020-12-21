Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии провели профориентационную работу со школьниками

Сотрудники группы профессиональной и служебной подготовки отдела кадров УФСИН РФ по Мордовии провели профориентационную работу с учащимися выпускных классов средних общеобразовательных школ республики по поступлению в ведомственные образовательные организации ФСИН России.

Школьникам рассказали о предъявляемых требованиях к кандидатам на службу, о порядке поступления в ведомственные образовательные организации, а также о деятельности образовательных учреждений.

Старшеклассники узнали о перспективах, которые открываются перед выпускниками вузов ФСИН России, специфике работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы и социальных гарантиях, предусмотренных для работников пенитенциарной системы.

Сотрудники ведомства ответили на все вопросы школьников.

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Источник: 13.fsin.su