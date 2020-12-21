Жительница Саранска подозревается в краже денег с банковской карты подруги

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была задержана 44-летняя местная жительница, которая подозревается в краже денежных средств с банковской карты своей подруги.

Некоторое время назад 44-летняя безработная жительница Саранска распивала спиртные напитки в компании своей подруги. Когда спиртное закончилось, женщины отправились в магазин за добавкой. На кассе пострадавшая, расплатившись за приобретенные спиртные напитки с помощью банковской карты, стала складывать товар в пакет. Подозреваемая в это время незаметно положила лежавшую возле терминала карту подруги себе в карман. После завершения попойки 44-летняя горожанка, воспользовавшись украденным платежным средством, расплатилась за покупку еды и спиртного в нескольких магазинах города.

Пострадавшая, получив смс-сообщения о снятии денежных средств с карты, позвонила подруге и попыталась решить вопрос о возврате украденного, но последняя заявила, что она ничего не похищала. После этого владелица банковской карты обратилась в полицию.

В отношении 44-летней горожанки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф