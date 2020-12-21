В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора.

Днём 20 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице О. Кошевого. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что напротив дома №2 горит металлический мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в контейнере на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru