Житель Саранска, решивший приобрести беговую дорожку, стал жертвой интернет-мошенника

В Саранске местный житель лишился денежных средств при попытке приобрести беговую дорожку.

Некоторое время назад 38-летний житель Саранска на одном из сайтов обнаружил объявление о продаже беговой дорожки. Мужчина связался с продавцом, договорился с ним о покупке товара и перечислил ему предоплату в размере 22 тыс. рублей. После этого автор объявления перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф