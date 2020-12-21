В Лямбирском районе горела баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.

Днём 20 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Кривозерье. Возле дома №54, расположенного по адресу – улица Садовая, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 1 квадратный метр.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru