В Рузаевке монтер железнодорожных путей лишился денег, пытаясь заработать на бирже

В Рузаевке местный житель, решивший заработать на бирже, лишился денег.

Некоторое время назад 54-летний житель Рузаевки, работающий монтером железнодорожных путей, зашел на сайт компании, которая предлагала выгодные условия для торговли на валютном рынке. Мужчина связался с администраторами данного сайта, которые сообщили, что будут делать от его имени ставки и переводить ему полученную прибыль. Потерпевший сообщил мошенникам данные своей банковской карты. Последние на протяжении нескольких месяцев списывали со счета мужчины деньги якобы для участия в торгах. Затем они резко перестали выходить на связь.

Сумма денежных средств, похищенных мошенниками с карты жителя Рузаевки, составила 142175 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф