В Мордовии стартовала акция под названием «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии присоединились к Всероссийской акции под названием «Полицейский Дед Мороз».

В рамках указанной акции сотрудники полиции проведут профилактические беседы, новогодние представления, викторины и конкурсы на правоохранительную тематику. Реализация запланированных мероприятий будет осуществляться преимущественно в дистанционном формате.

Рассматриваемая акция будет проходить в период с 21 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что сотрудники УФСИН РФ по Мордовии провели профориентационную работу со школьниками.

Источник: 13.мвд.рф